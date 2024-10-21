МИД РФ назвал бездоказательными обвинения во вмешательстве во внутренние дела Молдавии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нашу страну бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства по итогам первого тура президентских выборов и конституционного референдума в Молдавии.

По ее словам, "кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где, по разным оценкам, проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования", в то время как "в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот".

"Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его т.н. европейского проекта", - отмечается в комментарии.

По словам Захаровой, "по итогам подсчета голосов на данном этапе можно сделать вывод, что результаты голосования для руководства Молдавии и их западных спонсоров неутешительны".

"Продвигаемый ими проект интеграции страны в Евросоюз не получил однозначной поддержки. Большинство граждан, проживающих в самой республике, его, по сути, отвергло. Незначительный перевес был обеспечен максимальной мобилизацией избирателей, проживающих в странах Западной Европы и Северной Америки, и беспрецедентного ограничения возможностей голосования в России. То же самое относится к раскладу голосов, полученных действующей главой государства", - заявила официальный представитель МИД РФ.

В комментарии также говорится, что Россия "всегда с уважением относится к выбору, сделанному молдаванами, и выступает за сохранение и развитие связей с дружественным молдавским народом".

Выборы президента Молдавии состоялись в воскресенье, 20 октября. Во втором туре голосования примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Это кандидат от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду, набравшая 42,4% голосов, и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло, за которого было отдано 26,01% голосов, по данным после обработки 99,5% протоколов.

В тот же день, одновременно с выборами президента Молдавии, прошел конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Граждане ответили на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесено ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и будет опубликован в бюллетене для голосования на выборах.

После обработки 99,5% протоколов для голосования на референдуме, 50,46% избирателей проголосовали "за" вступление в ЕС, а 49,54% - "против".