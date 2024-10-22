Один человек погиб в Энергодаре в результате атаки украинских дронов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара и территорию рядом с Запорожской АЭС с помощью беспилотников, написал во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, один человек погиб. В городе отсутствует электроснабжение, сообщил губернатор.

Энергодар подвергается обстрелам со стороны ВСУ второй день подряд. В понедельник из-за артиллерийского обстрела в городе было нарушено электро- и водоснабжение. Подачу воды восстановили к вечеру.

Также накануне отключилась резервная линии энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ "Ферросплавная -1" из-за срабатывания автоматики. Эта линия запитана с правого берега Днепра, подконтрольного Украине.

Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы 11 августа.