ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает ранее принятые правительством решения по либерализации режима обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупных экспортеров, но не комментирует вопрос о возможности дальнейших шагов в этом направлении. Об этом "Интерфаксу" сказал заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле 2024 года мера была продлена на год, до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки.

"Мы поддерживаем принятые решения по снижению порога и увеличению сроков зачисления выручки. Это облегчает трансграничные платежи и снижает нагрузку на экспортеров", - сказал в интервью "Интерфаксу" Габуния.

На вопрос о том, может ли быть еще раз снижен этот порог в оставшийся до истечения срока действия указа период, Габуния ответил: "Дальше будем наблюдать. Но не мы принимаем такие решения. Это компетенция правительства".

Зампред ЦБ также прокомментировал процесс курсообразования на внутреннем валютном рынке после того, как в июне этого года из-за санкций против группы "Московской биржи" были прекращены биржевые торги долларом и евро.

"Для того, чтобы все понимали, как устанавливаются курсы доллара и евро после прекращения биржевых торгов, мы опубликовали методологию расчета этих курсов на нашем сайте. То есть сделали прозрачным этот процесс, и он абсолютно не является волюнтаристским. Мы используем подход, аналогичный тому, что применялся при расчете курсов на основе биржевых торгов, то есть определяем средневзвешенный по объему курс. Чтобы приблизить условия расчета к биржевому рынку и исключить различные аномалии, мы заложили в методику алгоритмы отсечения нетипичных значений. Данные для расчета мы берем из банковской отчетности", - сказал Габуния.

"Возможность по своему желанию установить курс, который будет отличаться от условий, сложившихся на внебиржевом рынке, исключена", - заявил он.