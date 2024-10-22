Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с 2025 года

Фото: Александр Поготов/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Ростова-на-Дону приняли решение об установлении в городе туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба городской думы.

"С 1 января 2025 года в Ростове устанавливается туристический налог в размере 1% от стоимости проживания за 1 сутки (но ниже 100 рублей) в гостиницах, хостелах и гостевых домах. В 2026 году налог составит 2%, в 2027 - 3%, в 2028 - 4%, в 2029 - 5%", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя постоянной комиссии гордумы по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игоря Климова.

Соответствующее решение озвучено в ходе 27-го заседания Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва во вторник.

"По предварительным подсчетам это привлечет в бюджет города в 2026 году дополнительно 180 млн рублей и позволит направлять эти средства на благоустройство территории города. Участники СВО, инвалиды I и II групп и другие льготные категории граждан данный налог платить не будут", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, власти Таганрога также рассмотрят вопрос о введении туристического налога с 1 января 2025 года. В свою очередь, отельеры Ростовской области просили власти воздержаться от введения туристического налога в регионе.

В июле 2024 года в налоговый кодекс РФ введена новая глава 33.1 "Туристический налог", который отнесен к местным налогам.

Плательщиками туристического налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.