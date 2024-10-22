Поправки о внеочередном праве на жилье воспитывающим детей-инвалидов военным прошли I чтение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает внеочередное право на жилье или жилищную субсидию военнослужащим, воспитывающим детей-инвалидов.

"Этим законопроектом мы устраняем правовое неравенство, с одной стороны, между военнослужащими, уволенными со своей службы, и, с другой стороны, между сотрудниками органов внутренних дел, уволенными со службы с правом на пенсию, дополнив категории, которые имеют внеочередное или преимущественное право на обеспечение жильем или жилищной субсидией, такой категорией, как военнослужащие, воспитывающие одного или двух детей-инвалидов", - заявил депутат Андрей Красов.

Речь идет о проекте "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".