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Песков заявил о желании многих стран содействовать урегулированию украинского кризиса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Многие страны, руководители которых прибыли на саммит БРИКС в Казань, изъявляют желание содействовать урегулированию украинского кризиса, Россия приветствует такие намерения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие страны действительно изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками, что встречается с неизменным приветствием от президента (Владимира Путина - ИФ), мы приветствуем такие усилия", - сказал Песков в интервью НТВ.

Он добавил: "Дальше уже нужно смотреть, что из этого получится".

На вопрос, не являются ли инициативы других государств, в частности Китая и Бразилии по Украине, попыткой давить на Россию, Песков ответил: "Никоим образом, конечно".

Дмитрий Песков
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