РКН считает, что у соцсетей не будет сложностей с маркировкой крупных пабликов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов выразил уверенность, что механизмы законодательства о регистрации пабликов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков заработают вовремя, а у социальных сетей не будет сложностей с их маркировкой.

"Для того, чтобы механика регистрации начала работать, нужно принять три постановления правительства. И один приказ Роскомнадзора. Сейчас эти документы готовятся в Минцифры в связи с тем, что работать система будет через "Госуслуги". Мы ждем эти документы и уверены, что механизмы заработают вовремя. Роскомнадзор в свою очередь будет вести реестр этих "десятитысячников", получая информацию от "Госуслуг", - сказал Липов журналистам в среду.

"В этом сложности никакой нет. Они же и сейчас маркируют каналы - Fake, Scam и так далее. Они умеют это делать", - добавил глава РКН, отвечая на вопрос, готовы ли сами платформы к введению новых требований.

По его словам, "гражданин, читая информацию, должен понимать, из какого источника он ее получает."

"Если вы СМИ и публикуете информацию, то известны владельцы издания, известны главные редакторы и т. д. В случае с Telegram-каналами такого нет. Влияние огромное, ответственности никакой. Закон направлен на то, чтобы при помощи очень мягкого регулирования обеспечить предоставление этой информации пользователям", - заявил Липов.

Верификация владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч станет обязательной с 1 ноября 2024 года в связи с принятым законом.

Согласно этому закону, владельцы таких каналов будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

8 октября Минцифры и РКН опубликовали проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок ведения реестра каналов и пабликов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Общественное обсуждение документов продлится до 31 октября текущего года.