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Более 5 тыс. страниц в соцсетях зарегистрировано в перечне РКН

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) получил через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуг) более 20 тыс. заявок на регистрацию в перечне владельцев страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. подписчиков: уже зарегистрировано более 5 тыс., около 2,5 тыс. отклонено, говорится в сообщении Минцифры.

"Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 20 тыс. заявлений о регистрации. По результатам рассмотрения Роскомнадзор включил в специальный перечень уже более 5 тыс. страниц. Отклонено было около 2,5 тыс. заявок", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минцифры, основными причинами в отказе в регистрации являются следующие: в описании канала/страницы не размещен номер заявки, по которому РКН определяет принадлежность канала автору заявления (доля отказов по этой причине составила 60%), заявка заполнена с ошибками, например, неверно указано название канала, его адрес или контактные данные владельца (30% от общего числа отказов). "Например, если название канала "Минцифры России", а в заявлении написано "Минцифры", РКН такую заявку отклонит", - уточняется в сообщении. Еще в 10% случаев, когда в регистрации было отказано, аудитория канала/страницы была менее 10 тыс. подписчиков.

Минцифры рекомендует владельцам страниц, которым отказали в регистрации, проверить, верно ли указаны данные в заявлении: наименование страницы, её адрес, а также контактные данные. "Убедитесь, что у вашей страницы 10 тыс. подписчиков, подайте заявку заново и не забудьте разместить в описании канала/страницы номер, присвоенный заявлению. Роскомнадзор вынесет решение в течение 10 рабочих дней", - говорится в сообщении министерства.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

1 ноября Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для владельцев крупных пабликов и каналов в соцсетях для внесения их в перечень РКН.

Роскомнадзор РКН
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