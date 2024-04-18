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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Мурманский губернатор Чибис вернулся к работе после вооруженного нападения

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля было совершено вооруженное нападение, вернулся к работе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

"Официально губернатор вышел с больничного сегодня, но при этом совещаниями и рабочими вопросами занимается с момента выхода из больницы", - отметила она.

Вечером 4 апреля на выходе из здания ДК "Строитель" в Апатитах после встречи с местными жителями на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. 12 апреля Чибис сообщил о выписке домой.

Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он был ранен при задержании.

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.30, п."б" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

По данным СКР, в ходе допроса задержанный заявил, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

По решению Кировского городского суда Быданов отправлен под стражу на два месяца. Выездное заседание суда прошло в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, куда был госпитализирован фигурант дела.

Андрей Чибис СКР Мурманская область
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