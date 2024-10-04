Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

По мнению коллегии, снисхождения подсудимый не заслуживает

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Александру Быданову, фигуранту уголовного дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Москаленко.

"Вердикт - виновен, вина доказана, не заслуживает снисхождения", - сказал он.

Москаленко добавил, что приговор Быданову вынесут до конца октября.

По информации пресс-службы Апатитского городского суда, далее дело будет рассматриваться с участием сторон.Быданову вменили покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч.3 ст. 30, п."б" ч.2 ст. 105 УК).

На губернатора Андрея Чибиса напали в Апатитах вечером 4 апреля у ДК "Строитель", где он провел встречу с горожанами. Чиновника ударили ножом, ему потребовалась операция. Нападавшего быстро задержали, при этом росгвардеец применил табельное оружие и ранил его. Задержанного в больнице поместили в палату под охраной. Это оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Суд его арестовал.

Как сообщали в СК, на допросе Быданов сказал, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".