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Прогноз ЦБ по росту корпоративного кредитования на 2024 год повышен до 17-20% с 10-15%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России повысил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год до 17-20%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

26 июля ЦБ прогнозировал, что в 2024 году темпы роста корпоративного кредитования составят от 10% до 15%.

Регулятор повысил нижнюю границу прогнозного диапазона по розничному кредитованию в 2024 году до 12%-15% с 10-15% ранее. Также уточнен прогноз по росту ипотеки в 2024 году - на уровне 8-11% с 7-12% ранее.

Повышен прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году до 8-13% с 7-12% ранее. Прогноз по росту розничного кредитования сохранен на уровне 6-11%, по росту ипотеки - сохранен на уровне 8-13%.

Прогнозы на 2026 год оставлены без изменений, рост корпоративного кредитования ожидается на уровне 7-12%, розничного - также 7-12%, рост ипотеки составит 10-15%.

Также сохранены прогнозы на 2027 год, согласно которым рост корпоративного кредитования составит 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.

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