Поиск

Четыре человека, по уточненным данным, пострадали при жесткой посадке Ан-2

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Четыре человек получили травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 в Предгорном округе Ставрополья в воскресенье днем, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным пресс-службы, вблизи Ессентуков вынужденную посадку совершил самолет Ан-2. "На борту находилось девять человек, среди которых 8-летний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщал о двух пострадавших. По его словам, самолет Ан-2, согласно предварительной информации, потерял мощность и упал.

Устанавливаются обстоятельства жесткой посадки самолета в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти границу

Горловка в ДНР осталась без водоснабжения в результате украинских обстрелов

Более 20 человек получили травмы в аварии с автобусом в центре Петербурга

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Число погибших на месте крушения вертолета в Кировской области достигло четырех

Трое погибли при жесткой посадке Ми-2 в Кировской области

Президент РФ подписал закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Еще двоих сбежавших заключенных задержали в Липецкой области

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Рейды пройдут в челябинском Коркино после убийства таксистки

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });