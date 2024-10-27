Четыре человека, по уточненным данным, пострадали при жесткой посадке Ан-2

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Четыре человек получили травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 в Предгорном округе Ставрополья в воскресенье днем, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным пресс-службы, вблизи Ессентуков вынужденную посадку совершил самолет Ан-2. "На борту находилось девять человек, среди которых 8-летний ребенок. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщал о двух пострадавших. По его словам, самолет Ан-2, согласно предварительной информации, потерял мощность и упал.

Устанавливаются обстоятельства жесткой посадки самолета в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.