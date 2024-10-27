МАК займется расследованием причин аварии самолета Ан-2 в Ставропольском крае

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Жесткая посадка самолета Ан-2 в Предгорном округе Ставрополья, которая произошла в воскресенье днем, классифицируется как авария, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал в своем телеграм-канале, что Ан-2 эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания "Авиахим Югтост 26", которая имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ.

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку вблизи Ессентуков. На борту находилось девять человек, среди которых был ребенок. Как ранее сообщала пресс-служба МЧС России, пострадали четыре человека (включая ребенка), из них трое госпитализированы. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города Ессентуки, трое пострадавших в инциденте получили ушибы и ссадины легкой степени тяжести, госпитализация им не требуется.

Находившиеся на борту самолета Ан-2 пассажиры должны были совершать прыжки с парашютами. Причиной жесткой посадки могло стать то, что самолет задел линию электропередач. Он приземлился в лесополосе. Информация уточняется.

Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщал, что самолет мог упасть из-за потери мощности.

Обстоятельства жесткой посадки самолета в Ставропольском крае устанавливает Минераловодский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Также по данному инциденту Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.