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Минстрой поддержит создание компенсационного фонда для пользователей российского ПО

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минстрой готов поддержать возможное создание компенсационного фонда для пользователей отечественного программного обеспечения в строительной отрасли, сказал порталу "Всеостройке.рф" замглавы ведомства Константин Михайлик .

"То, что коллеги поднимают вопрос необходимости ускорения перехода на российское, формирования, может быть, какого-то компенсационного фонда, - однозначно поддерживаю.... Это экономика. Кто-то должен вложить деньги сначала, чтобы потом, в последующем, всем было хорошо. Если коллеги сформируют компенсационный фонд в какой-то форме, я бы точно это поддержал. Ну, условно говоря, опять же, если ты подтверждаешь, что у тебя только российское ПО, то не платишь", - отметил Михайлик.

При этом он подчеркнул, что ведомство пока не работает с таким законопроектом.

"Пока что я такого законопроекта не видел ни по цифрам, ни даже на уровне обсуждения. То есть на нас, как на стройотрасль, не выходил законопроект, который бы влиял на ПО в этой части", - сказал замминистра.

Идея о преференциях для пользователей отечественного ПО в стройке звучит не впервые. Ранее Ассоциация "Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования" (НОТИМ) предложила банкам и властям рассмотреть вопрос о снижении ставок для застройщиков, перешедших на российское ПО.

Президент НОТИМ Михаил Викторов в феврале 2024 года отмечал, что половина застройщиков видят преимущества в российском ПО, так как в нем нет санкционных рисков. Говоря о проектных компаниях, Викторов также предложил вернуться к практике выделения дотаций из бюджета, которые компенсируют проектировщикам до 50% затрат на покупку российского ПО.

Константин Михайлик Минстрой НОТИМ Михаил Викторов
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