На технологии информационного моделирования перешли 26% российских застройщиков

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уже около 26% российских девелоперов применяют технологии информационного моделирования (ТИМ) в коммерческом строительстве, сообщил замглавы Минстроя Константин Михайлик порталу "Всеостройке.рф".

"Пока у нас, по ощущениям, плюс-минус 26% застройщиков используют ТИМ. Когда мы только входили в эту историю с 1 июля и делали первый срез, их было 19%. Условно говоря, за три месяца плюс 7% - это неплохой результат. Но это в среднем по стране", - рассказал замминистра.

По его данным, ситуация в регионах различается. Так, в Москве на ТИМ перешли более 90% девелоперов.

Говоря о том, когда все застройщики начнут работать с технологией, он заверил, что процесс неизбежен.

"У нас все застройщики очень законопослушные. Ни большие, ни малые компании не могут себе позволить нарушать закон. Скорее, мы сталкиваемся с таким инструментом из итальянской забастовки: вроде бы все в этой теме, но все по-разному", - прокомментировал Михайлик.

Он привел в пример ситуацию в Москве, когда у застройщиков "просто не принимают документы, если они не сделаны в электронном виде".

"До 1 июля 2025 года полностью перейдем на ТИМ в области любого строительства. То есть обязательно 1 января следующего года мы выйдем на ситуацию, что все те, кто получает разрешение на строительство после 1 января (все равно, что у тебя было до 1 июля), должен в ТИМах работать", - пояснил замминистра.