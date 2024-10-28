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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 беспилотников ВСУ над тремя областями

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник сбили еще 15 украинских беспилотников самолетного типа над тремя областями, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дроны сбивались с 18:30 до 19:30.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над территорией Курской области, шесть БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Орловской области", - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Брянская область Курская область Орловская область
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