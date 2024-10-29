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Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию ведется по дипканалам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что подготовка ее визита в Эфиопию в настоящее время ведется по дипломатическим каналам.

"Подготовка визита ведется. Что касается сроков - пока об этом говорить преждевременно. Пока идет работа по дипломатическим каналам, прорабатываются детали", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

По ее словам, Эфиопия - дружественная для РФ страна, партнер по БРИКС. "Такой визит очень важен. Нам надо расширять диалог по всем направлениям с Эфиопией. Укреплять наши связи, в том числе и, конечно, парламентский диалог", - пояснила председатель СФ.

Президент РФ Владимир Путин 23 октября на встрече с эфиопским премьер-министром Абийем Ахмедом в Казани сообщил, что визит Матвиенко в Эфиопию может состояться в ближайшее время.

Валентина Матвиенко Владимир Путин Эфиопия Совет Федерации
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