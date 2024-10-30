Из-за обломков БПЛА в Курской области загорелась крыша административного здания

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пять украинских БПЛА сбиты в ночь на среду в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Ночью наше ПВО сбило пять украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар оперативно ликвидировали.