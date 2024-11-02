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В Беловском районе Курской области ранены четыре человека

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Курском приграничье в результате атак пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили легкие ранения, еще один - средней тяжести", - написал он.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Глава Беловского района Николай Волобуев предупредил местных жителей об атаках украинских дронов на дорогах.

"Еще раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге Обоянь-Суджа, на участке дороги от поселка Коммунар до села Белица. Данная дорога находится под обстрелами дронов", - написал он в Telegram.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Николай Волобуев Курская область Беловский район Алексей Смирнов
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