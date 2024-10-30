Пожар на складе в Долгопрудном полностью ликвидирован

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожар площадью 1,3 тыс. кв.м. на территории складского помещения в подмосковном городе Долгопрудный полностью потушен, сообщили в МЧС России в среду.

"Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Пожар на складе в Долгопрудном, где хранились удобрения, начался накануне днем. Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине, его тело обнаружили при разборе завалов. В ликвидации пожара были задействованы 60 человек и 17 единиц техники.