Поиск

Пожар на складе в Долгопрудном полностью ликвидирован

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожар площадью 1,3 тыс. кв.м. на территории складского помещения в подмосковном городе Долгопрудный полностью потушен, сообщили в МЧС России в среду.

"Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Пожар на складе в Долгопрудном, где хранились удобрения, начался накануне днем. Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине, его тело обнаружили при разборе завалов. В ликвидации пожара были задействованы 60 человек и 17 единиц техники.

Долгопрудный Подмосковье МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 29 октября

Путин подписал закон об упрощении регистрации хозпостроек

Путин подписал закон об упрощении регистрации хозпостроек

Белоусов заявил, что в ходе тренировки отработан ответный массированный ядерный удар

РФ внесла в стоп-лист еще 131 гражданина Австралии и девять новозеландцев

Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы

Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы

Склад с удобрениями загорелся в подмосковном Долгопрудном

Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова по обвинению в экстремизме

Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова по обвинению в экстремизме

Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки в Краснодаре получил 25 лет

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });