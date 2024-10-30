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В МИД РФ заявили, что скорое решение украинского кризиса не в интересах Запада

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Скорое решение украинского кризиса не отвечает интересам Евросоюза и Запада в целом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ситуации вокруг Украины, завершения конфликта, то мне кажется, что это можно рассматривать как очередное чистосердечное признание (высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа - ИФ) Борреля: действительно в Евросоюзе делают все возможное, чтобы боевые действия ни в коем случае не заканчивались, только усиливались, расширялись, углублялись", - сказала она на брифинге в среду, комментируя заявления Борреля о том, что конфликт на Украине отошел на второй план после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Для этого ЕС, собственно говоря, и поставляет оружие, выделяет деньги, тренирует украинских боевиков, изобретает правовые антинормы для депортации украинских мигрантов на фронт, создает условия для вербовки собственных граждан в ряды ВСУ, распространяет проукраинскую пропаганду, обеспечивает политическое прикрытие для военных преступлений и терактов, совершаемых режимом Зеленского", - добавила она.

Захарова считает, что скорое политическое решение украинского кризиса "не в интересах нынешних лидеров этого коллективного Запада и американских кураторов". "Они продолжают зарабатывать на гибели украинцев и разрушении Украины, они продолжают воровать наши активы, они продолжают решать собственные проблемы за счет других", - сказала официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Евросоюз Украина Жозеп Боррель
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