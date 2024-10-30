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Минтранс предложил расширить применение электронных перевозочных документов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минтранс предложил разрешить правительству устанавливать перечень видов автомобильных грузов, перевозочные документы на которые должны будут формироваться только в электронном виде, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения планируется внести в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Для этого министерство подготовило проект федерального закона. Предлагаемые изменения, как отмечает регулятор, должны повысить прозрачность рынка автогрузоперевозок и снизить число сопутствующих административных правонарушений.

"Изменения направлены на определение тех видов грузов, при перевозке которых чаще всего допускаются нарушения, в том числе допустимых весовых параметров транспортного средства. Закрепление необходимости оформления перевозочных документов исключительно в электронном виде при перевозке таких видов грузов позволит своевременно предотвращать возможные нарушения, что сделает сферу перевозок грузов автомобильным транспортом более эффективной", - говорится в сообщении Минтранса.

Министерство отмечает, что действующее законодательство, предусматривающее возможность оформления перевозочных документов в том числе в бумажном виде, не позволяет в полной мере обеспечить качественный и эффективный документооборот. Кроме того, создание, обработка и хранение бумажных документов значительно дороже обращения с цифровыми.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) начала работу в сентябре 2022 года. На первом этапе для участников перевозочного процесса была обеспечена возможность оформления в электронном виде транспортной накладной, заказа-наряда и сопроводительной ведомости. С 1 марта 2023 года этот перечень дополнился путевым листом, договором фрахтования, заказом и заявкой.

За 2022-2023 годы в ГИС ЭПД было представлено более 1,1 млн электронных перевозочных документов. С начала 2024 года - еще более 5,8 млн. Годовой объем перевозочных документов всего сектора автомобильных грузоперевозок Минтранс оценивает в 5 млрд документов.

Минтранс ГИС ГИС ЭПД
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