Минтранс предложил в 2025 году попробовать оформлять перевозки зерна электронно

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В России с 1 февраля по 31 октября 2025 года предложено провести эксперимент по оформлению перевозок зерна и продуктов его переработки с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Проект такого постановления Минтранс опубликовал на сайте regulation.gov.ru.

Как сказано в пояснительной записке, эксперимент направлен на снижения издержек, связанных с оформлением документов в бумажном виде.

"Реализация эксперимента направлена на последовательную цифровизацию деятельности по перевозке партий зерна и (или) партий продуктов переработки зерна, что позволит обеспечить прозрачность ее осуществления, сократить количество сопутствующих правонарушений, а также обеспечить качественное и эффективное взаимодействие между контрагентами за счет перехода к электронному документообороту, - говорится в документе. - В рамках эксперимента предлагается осуществление обмена электронными транспортными накладными, электронными путевыми листами, сведениями, содержащимися в них, с их последующим направлением в государственную информационную систему".

В пояснительной записке уточняется, что государственная информационная система электронных перевозочных документов функционирует с сентября 2022 года, при этом ее наполняемость интенсивно растет.

"По итогам проведения эксперимента в случае высокой оценки эффективности и результативности использования государственной информационной системы предполагается внедрить электронный документооборот для оформления перевозок партий зерна и (или) партий продуктов переработки зерна на постоянной основе с внесением соответствующих изменений в нормативные правовые акты", - говорится в пояснительной записке.