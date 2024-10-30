В МИД РФ заявили о планах США получить бессрочную ренту с замороженных активов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Обсуждаемая в Евросоюзе идея о введении более долгосрочного режима санкций в части замораживания российских государственных активов навязывается из Вашингтона и обусловлена планами США получать с этих активов бессрочную ренту, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, разумеется, в курсе ведущихся в ЕС дискуссий о целесообразности перехода к практике продления нелегитимных антироссийских санкций в части, касающейся "заморозки" российских государственных резервов, сразу на 36 месяцев, а не на нынешние полгода", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в Москве "знают и о том, кто навязывает Брюсселю этот сценарий".

"Есовцы, по крайней мере, большинство стран-членов ЕС, в очередной раз, не считаясь с собственными интересами, готовы выполнить указание американской администрации, полагающей, что при таком варианте у Вашингтона - а точнее у американских банков-кредиторов - будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых Киеву на Западе договорились в рамках "группы семи".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "Вашингтон перед тем, как выделить свою часть кредита Киеву, хочет иметь гарантии, что получит деньги обратно".

"На слово своим есовским партнерам, обещающим продлевать санкции столько, сколько потребуется, в США, судя по всему, не верят. Истинная же цель Вашингтона и его сателлитов - именно кража российских госактивов и получение с них бессрочной ренты", - заявила Захарова.

На прошлой неделе глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что США почти определили объем своего вклада в инициативу G7 по предоставлению Украине кредита на $50 млрд.

"Говоря о займе $50 млрд, который лидеры стран G7 согласились предоставить Украине: (...) мы очень близки к завершению согласования американской части этого кредита", - заявила Йеллен.

По словам Йеллен, США все еще ждут гарантий от Евросоюза о введении более долгосрочного режима санкций для обеспечения того, чтобы прибыль от активов РФ оставалась доступной. В настоящее время режим санкций ЕС требует единогласного продления каждые полгода.

"Мы попросили наших коллег из ЕС предоставить нам более подробные гарантии того, что активы останутся замороженными, и что вырученные средства будут доступны для погашения этого кредита. Пока мы не получили таких гарантий", - подчеркнула Йеллен.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США будут участвовать в инициативе G7, однако объем их вклада будет зависеть от внесения изменений в режим санкций ЕС против России.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.