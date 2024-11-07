Титов не исключил снятия с РФ экономических санкций после победы Трампа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов считает, что после избрания Дональда Трампа президентом США, с России могут быть сняты экономические санкции.

"Он предприниматель. И выгода для Трампа заключается в том, чтобы перетащить Россию от Китая на свою сторону. Ну, по крайней мере, сделать нейтральной. Скорее всего, будут снимать санкции – прежде всего экономические", - приводит слова спецпредставителя пресс-служба Титова.

По его мнению, Трамп также будет способствовать и завершению конфликта на Украине.

"?И в заключение – то, что меня по моей работе интересует особенно. Устойчивое развитие и климатическая повестка. Вместо декларативной, очень дорогостоящей, неэффективной зелёной повестки будет вырабатываться, я надеюсь, новая международная программа, которая на самом деле будет работать на чистую и здоровую планету, и будет посильна всем участникам", - резюмировал спецпредставитель.