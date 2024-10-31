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Два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва газа в Черкесске увеличилось до двух человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По уточненным данным, два человека погибли, семеро травмированы. Среди пострадавших ребенок", - сказал собеседник агентства.

О том, что спасатели ликвидируют последствия происшествия в столице Карачаево-Черкесии, где в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси, ранее сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По предварительной информации, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Один человек погиб. Силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано порядка 50 человек", - говорилось в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, к ликвидации последствий происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

Черкесск КЧР
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