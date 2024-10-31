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Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске выросло до девяти человек

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Девять человек обратились за помощью к медикам после вспышки паров газовоздушной смеси в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии Черкесске, сообщает ГУ МЧС по КЧР в четверг.

"По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси девять человек пострадали", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел около 6:00 четверга. В результате два человека погибли, были частично разрушены два верхних этажа пятиэтажки.

После взрыва газа возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Черкесск КЧР
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