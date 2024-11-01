В белгородском поселке два человека ранены в результате атаке дрона на машину

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких последних атаках беспилотников в регионе, пострадали два человека.

"В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины - баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу", - сообщил он и добавил, что у машины повреждены лобовое стекло и корпус.

Еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус: транспортное средство получило повреждения.

В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся "Газели": у нее посечен кузов.

В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка.