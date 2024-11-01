Поиск

В белгородском поселке два человека ранены в результате атаке дрона на машину

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких последних атаках беспилотников в регионе, пострадали два человека.

"В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины - баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу", - сообщил он и добавил, что у машины повреждены лобовое стекло и корпус.

Еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус: транспортное средство получило повреждения.

В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся "Газели": у нее посечен кузов.

В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Октябрьский Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестован замначальника филиала "Росжилкомплекса" Минобороны Сергей Тера

На реакторе ЗАЭС устранили микротрещину в трубопроводе насоса охлаждения

На Ставрополье дрон упал на территорию нефтебазы

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту

Лавров в начале декабря планирует посетить входящую в ЕС Мальту
Военная операция на Украине

В Брянске украинский беспилотник попал в многоквартирный дом

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атаки 41 дрона ВСУ

Вице-премьер Патрушев поручил за две недели принять меры по удержанию цен на продукты

Что произошло за день: четверг, 31 октября

Аэропорт Уфы возобновил работу после временных ограничений

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });