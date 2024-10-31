В Белгородской области в результате атаки дрона погиб сельхозработник

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Валуйском округе Белгородской области беспилотник ударил по работавшей в поле сельхозмашине, погиб сотрудник сельхозпредприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Его коллегу, который в момент атаки находился рядом, попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. У пострадавшего осколочные ранения руки и ноги. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - уточнил глава региона.