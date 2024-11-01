Убыточность в ОСАГО в Приморском крае за 7 месяцев 2024 года достигла 136%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Убыточность в ОСАГО в Приморском крае за период с начала 2024 года, по данным на начало августа, достигла 136%, средняя выплата оказалась наиболее высокой в сравнении с другими субъектами ДФО и составила 129,7 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов на пресс-конференции в пятницу. Он пояснил, что показатель выплат приводится с учетом расходов на ведение дел страховщиков ОСАГО.

По его словам, ОСАГО в Приморском крае "остается убыточным видом бизнеса". За первое полугодие 2024 года страховщиками ОСАГО в крае было собрано 2,23 млрд рублей премий, а выплачено 2,7 млрд рублей. По результатам того же периода 2023 года страхование ОСАГО в крае тоже было убыточным - собрано 1,8 млрд рублей, а выплаты составили 1,86 млрд рублей.

Средняя премия по договору ОСАГО в крае за I полугодие 2024 года составила почти 8 тыс. рублей, средняя выплата – более 129 тыс. рублей, выплата по решению финуполномоченного достигла 270 тыс. рублей.

Количество водителей с минимальным значением коэффициента аварийности "бонус-малус" (тех, кто в течение 10 лет не попадал в ДТП) – 32,5%. Показатель находится на среднем по РФ уровне, выше он только в Москве и Санкт-Петербурге (45% и 49% соответственно).

"Доля урегулирования убытков по европротоколу, без участия полиции, составляет 65% в выплатах. На ДТП полиция выезжает в 35% случаев", - сообщил Ефремов.

При этом в Приморском крае показатель отношения судебных расходов при судебных выплатах по ОСАГО к сумме основных требований составляет 422%.

"За счет пеней, неустоек и штрафов выплата увеличивается в результате в 4 раза", - сообщил вице-президент ВСС.

На территории края достаточно активно действуют недобросовестные автоюристы, используется практика автоподстав на дорогах с тем, чтобы в дальнейшем через суды заставить платить страховщиков сверх положенного по договору.

Ефремов отметил, что по результатам проверки налоговой инспекции в крае автоюристы вынуждены были заплатить в казну 50 млн рублей в качестве недоимки.

85% автопарка в крае представлено леворульными автомобилями, средний возраст транспортных средств в крае – 18-20 лет, выплаты преимущественно осуществляются в денежной форме, сообщил Ефремов.

Приморский край остается в "красной зоне" повышенной убыточности в ОСАГО, занимает 6-е место по этому показателю в группе неблагополучных регионов. По мнению Ефремова, такое положение вещей "в первую очередь связано с работой нелегальных такси".

"Достаточно много злоупотреблений и нарушений идет именно со стороны мигрантов, работающих как такси. То есть водители транспортных средств управляют без лицензий, без полисов ОСАГО, водители часто меняются, водительские удостоверения не соответствуют требованиям к водительским удостоверениям РФ. Достаточно высокая убыточность по количеству дорожно-транспортных происшествий таксомоторов, поэтому обращение страховщиков было и в администрацию края, и в правоохранительные органы, чтобы они усилили контроль за деятельностью таксомоторов на территории Приморского края и навели там соответствующий порядок", - сказал Ефремов и добавил, что эти сигналы страховщиков региональными властями были восприняты по результатам прошедшего межведомственного совещания.

Возбуждаемость уголовных дел по противодействию мошенникам в Приморском крае находится на втором месте по РФ, сказал Ефремов, добавив, что работа с правоохранителями ведется интенсивно. Он выразил надежду, что за 2-3 года при совместных усилиях страховщиков, властей региона и правоохранителей ситуацию удастся исправить, Приморский край выйдет из "красной зоны" регионов с повышенной убыточностью в ОСАГО.

В целом премии по всем видам страхования в Приморском крае растут, за 6 месяцев 2024 года они составили 10,5 млрд рублей против 7,72 млрд рублей по итогам 6 месяцев 2023 года.