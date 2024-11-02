Минцифры РФ предложило подтверждать возраст при покупке энергетиков через Госуслуги

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает расширить количество услуг и сервисов, которые можно будет получить с помощью мобильного приложения "Госуслуги Биометрия", предусмотрев возможность подтверждения совершеннолетия при покупке энергетиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен для общественного обсуждения до 16 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным пресс-службы, в случае принятия постановления россиянам станут дополнительно доступны три вида сервисов.

Во-первых, использование в качестве второго фактора защиты своего аккаунта на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) не стандартной, а упрощенной биометрии.

Во-вторых, Минцифры предлагает, чтобы проживающие за рубежом россияне смогли подтверждать свое право на выплату пенсии с помощью стандартной биометрии, а не подтвержденной, как это требуется сейчас.

В-третьих, предлагается дать возможность гражданам подтверждать свой возраст с помощью приложения "Госуслуги Биометрия" при покупке энергетиков.

"С 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет. Планируется, что подтвердить возраст в магазинах можно будет, в том числе, по стандартной биометрии. Речь идёт именно об энергетических, а не об алкогольных напитках", - отмечается в сообщении.

"Это не финальная версия постановления. Реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами", - обещает Минцифры.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что сдача биометрии - добровольная процедура.