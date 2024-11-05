Поиск

В ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в РФ с начала года погибли 44 человека

Более 4 тысяч пострадали в таких авариях

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В России с начала 2024 года выросло число аварий с участием водителей средств индивидуальной мобильности, а также погибших и пострадавших в них, заявили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

"За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3 897 (+47,2%) ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 44 (+41,9%) человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Ранения получили 4 052 (+48,8%) человека, в числе которых 1 392 несовершеннолетних", - говорится в обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев 2024 года.

Согласно статистике, за аналогичный период в 2023 году в России произошло 2,6 тыс. подобных аварий. Жертвами этих ДТП стал 31 гражданин, еще 2,7 тыс. получили ранения.

Также с начала года, по данным МВД, "значительно увеличилась аварийность из-за нарушения ПДД водителями мотоциклов".

"Количество ДТП возросло на 18,7%, число погибших в таких ДТП - на 25,6%, раненых - на 18,8%", - отметили в Научном центре.

При этом число аварий с участием велосипедистов уменьшилось на 4,4%, число погибших в них - на 8,2%, раненых - на 4,4%. "За рассматриваемый период зарегистрировано 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в которых погибли 25 и ранения получили 926 человек", - подчеркнули в МВД.

МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Росавиация предложила выделить для БПЛА воздушное пространство высотой до 500 м

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Борт МЧС РФ вывез из Ливана еще около 100 россиян

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

СКР выявил хищение имущественного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Российское посольство в США отрицает вмешательство России в выборы в Молдавии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });