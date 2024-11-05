В ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в РФ с начала года погибли 44 человека

Более 4 тысяч пострадали в таких авариях

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В России с начала 2024 года выросло число аварий с участием водителей средств индивидуальной мобильности, а также погибших и пострадавших в них, заявили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

"За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3 897 (+47,2%) ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 44 (+41,9%) человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Ранения получили 4 052 (+48,8%) человека, в числе которых 1 392 несовершеннолетних", - говорится в обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев 2024 года.

Согласно статистике, за аналогичный период в 2023 году в России произошло 2,6 тыс. подобных аварий. Жертвами этих ДТП стал 31 гражданин, еще 2,7 тыс. получили ранения.

Также с начала года, по данным МВД, "значительно увеличилась аварийность из-за нарушения ПДД водителями мотоциклов".

"Количество ДТП возросло на 18,7%, число погибших в таких ДТП - на 25,6%, раненых - на 18,8%", - отметили в Научном центре.

При этом число аварий с участием велосипедистов уменьшилось на 4,4%, число погибших в них - на 8,2%, раненых - на 4,4%. "За рассматриваемый период зарегистрировано 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в которых погибли 25 и ранения получили 926 человек", - подчеркнули в МВД.