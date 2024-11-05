Захарова заявила, что РФ не была инициатором ухудшения отношений с Южной Кореей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Республики Корея для сохранения баланса сил в регионе должны выстраивать взаимоуважительные отношения с соседями и соблюдать ранее достигнутые договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что РФ отношения с Южной Кореей не портила.

"Если Южная Корея хочет стабильности в своем регионе, тогда надо не нарушать тех договоренностей, которые были достигнуты, не нарушать того баланса сил, который имеется в регионе, не втягивать регион в очередное противостояние, которым заражены другие регионы мира", - сказала Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя информацию о том, что Сеул рассматривает возможность отправки на Украину военных экспертов для, по данным южнокорейской стороны, мониторинга северокорейских войск.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Сеулу "нужно развивать добрососедские взаимоуважительные отношения на основе международного права, нужно учитывать, что не только у Соединенных Штатов есть интересы национальные или выдаваемые за национальные интересы в регионе, но и у других стран есть и национальные интересы и интересы в регионе, коль скоро эти страны там находятся".

"Мы с Южной Кореей отношения не портили, мы в отношении Южной Кореи санкции инициативно не разрабатывали и не принимали. При этом, к сожалению, мы видим, что Южная Корея идет в фарватере Соединенных Штатов Америки. Возможно, под давлением, но все же идет. Поэтому если там озабочены сохранением и баланса сил, и мира в регионе, и стабильности, (следует) держаться тех договоренностей, тех международно-правовых норм, которые действуют и которые мы уважаем, не хотели и не хотим отменять", - сказала Захарова.

Она назвала поведение властей Кореи "странным", отметив, что "когда Вооруженные силы КНДР находились на границе с Южной Кореей, это их очень беспокоило, они каждый раз были этим крайне озабочены, когда, по их же собственным оценкам, эти вооруженные силы - подчеркну, это заявления Сеула - были дислоцированы в тысячах километров от Южной Кореи, это их начало беспокоить еще больше".