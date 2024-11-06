Девушка ранена осколком дрона в дагестанском Каспийске

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в Каспийске, где отражали атаку БПЛА, сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Дагестана в среду.

"Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние её удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об уничтожении БПЛА над Каспийском, в связи с этим аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенный срок. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны три рейса на вылет: Махачкала-Пермь (авиакомпании "Азимут") и Махачкала-Москва (авиакомпаний "ЮТэйр" и "Победа").

В республике усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах. По словам главы Дагестана, ситуация в регионе "стабильная и контролируемая".