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Республиканцы близки к сохранению большинства в Палате представителей

Республиканцы близки к сохранению большинства в Палате представителей
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Республиканская партия по итогам выборов пока опережает демократов по количеству мест в Палате представителей. Об этом сообщают в среду американские СМИ, следящие за ходом подсчета голосов.

По данным CNN, республиканцы в настоящий момент гарантировали себе 200 мест в Палате представителей, тогда как демократы – 172. Республиканцам удалось получить пять мест, ранее принадлежавших демократам, и, если тенденция продолжится, они смогут сохранить большинство в палате.

Для большинства партии необходимо как минимум 218 мест.

Вместе с тем, как сообщалось, республиканцы отнимают большинство у демократов в Сенате: по прогнозам Fox News, они уже получили необходимые для этого 51 место, тогда как демократы пока могут рассчитывать только на 43 места в 100-местном сенате. При этом, согласно прогнозам СМИ, у Республиканской партии есть хорошие шансы на то, чтобы завоевать еще несколько мест.

Ранее, по прогнозам некоторых СМИ, экс-президент США республиканец Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов, чтобы вновь стать главой государства. Он объявил о победе, выступая перед своими сторонниками.

Сторонники Трампа празднуют успех на выборах

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США Дональд Трамп
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