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МИД заявил, что РФ в работе с США будет ориентироваться на достижение целей СВО

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет работать с новой Администрацией США исходя из национальных интересов и целей специальной военной операции, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

На Смоленской площади отметили, что Москва "не питает иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх".

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"Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы". Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Дональда Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы", - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что победа на выборах Трампа "отражает недовольство американцев как итогами правления администрации Джозефа Байдена, так и предвыборной программой демократической партии".

Результат выборов "не отменяет глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну", подчеркивается в заявлении. "Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей", - добавили в МИД РФ.

Ранее в среду Трамп заявил о своей победе на выборах президента США, отметив, что намерен исправить ситуацию в стране. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

МИД РФ США Дональд Трамп
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