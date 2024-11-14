В правительстве России пообещали содействовать развитию торговли ЕАЭС с Перу

Не исключаются переговоры о создании зоны свободной торговли

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет содействовать развитию торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Перу, включая потенциальные переговоры о создании со страной зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщил вице-премьер Алексей Оверчук после переговоров с перуанским премьер-министром Густаво Андреансеном Олайей.

"Мы рассмотрели вопросы развития торговли, в том числе и с точки зрения развития отношений между Перу и Евразийским экономическим союзом, который, как вы знаете, отвечает у нас за вопросы в том числе и установления зон свободной торговли... Здесь тоже очень большой интерес проявляется. Со своей стороны я могу сказать, что Россия будет содействовать тому, чтобы связи между Перу и Евразийским экономическим союзом укреплялись", - сказал Оверчук.

Он уточнил, что допускает обсуждение вопроса о создании ЗСТ ЕАЭС с Перу и напомнил, что между ними подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны осуществляют взаимодействие.

По словам Оверчука, на встрече с главой правительства Перу также обсуждался обмен опытом в сфере "чистой энергетики". "У нас есть технологии, которые здесь могут пригодиться, поэтому здесь тоже, я думаю, мы будем дальше продолжать контакты", - отметил он.

"Оверчук сообщил о готовности российской стороны делиться с перуанскими партнерами опытом в сфере развития чистой энергетики и решения вопросов энергетической безопасности, а также в использовании цифровых технологий, в том числе в сфере налогового администрирования, для вовлечения людей в легальную экономику", - информирует телеграм-канал правительства России.

Также стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества России и Перу в гуманитарной сфере.

Оверчук поблагодарил принимающую сторону за эффективное председательство на форуме АТЭС и высокий уровень проведения мероприятий саммита.

Оверчук возглавляет российскую делегацию на проходящем в Перу саммите АТЭС.

Как сообщил секретариат вице-премьера, в рамках встречи с Густаво Андреансеном также была "отмечена важность активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству". В числе других вопросов, обсуждавшихся на переговорах, был обмен опытом в сфере налогового администрирования для вовлечения людей в легальную экономику. Россия, по словам, Оверчука, готова предоставить свой опыт по созданию системы самозанятых.