Что произошло за день: среда, 6 ноября

Победа Трампа, новый ледокол и последствия атаки беспилотника в Дагестане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что кандидат от Республиканской партии стал избранным президентом США. Кроме того, и по данным телеканалов, Трамп одерживает уверенную победу над Камалой Харрис. Зарубежные лидеры уже начали поздравлять его с победой. В Кремле сообщили, что пока неизвестно, планирует ли это сделать Владимир Путин. Однако Дмитрий Песков отметил важность прошедших выборов, поскольку Америка может быстро прекратить конфликт на Украине.

- Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220. Он станет четвертым серийным ледоколом проекта. Владимир Путин по ВКС в ходе церемонии спуска на воду заявил, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году прогнозируется на уровне около 38 млн тонн.

- Аэропорт Махачкалы приостанавливал работу после атаки БПЛА на Каспийск. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три воздушных судна. После атаки режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах в Дагестане.

- Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

- Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову. В январе Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима.

- Мосгорсуд обязал рассмотреть ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю. Сам француз выехал из РФ в 2022 году.

- Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней.