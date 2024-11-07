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Москва не будет чинить препятствия, если США захотят назначить нового посла в РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Процедуры оформления нового посла РФ в Вашингтоне будут завершены в скором времени, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о послах, я исхожу из того, что американская администрация, республиканская, будет заинтересована назначить нового посла. Мы не будем чинить какие-либо препятствия", - сказал Лавров журналистам в Астане.

Министр также сообщил, что "новый посол России в Соединенных Штатах, его кандидатура, проходит обычные стадии оформления".

"Процедуры скоро будут завершены, мы вам об этом сообщим", - заявил Лавров.

10 октября президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

МИД РФ Сергей Лавров США
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