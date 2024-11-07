Минцифры поищет дописточники финансирования льготных кредитов для строительства ЦОД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мера по льготному кредитованию строительства центров обработки данных (ЦОД) не вошла в готовящийся нацпроект "Экономика данных", но Минцифры намерено обсудить, какие дополнительные источники финансирования можно использовать для ее реализации, заявил на CNews Forum глава министерства Максут Шадаев.

О планах по льготному кредитованию строительства ЦОД Шадаев говорил в конце мая. Он отмечал, что при высокой ставке Банка России операторы не смогут поддерживать темпы строительства инфраструктуры. Минцифры предлагало выделить из бюджета на льготное кредитование строительства ЦОД в 2025-2030 годах 32,1 млрд рублей, говорилось в подготовленной в июне презентации министерства, с которой ознакомился "Интерфакс".

"Это как раз позиция, которая у нас в базу (готовящегося нацпроекта - ИФ) не попала - льготные кредиты на строительство ЦОДов. Она у нас в листе ожидания, и мы будем сейчас обсуждать, какие дополнительные источники мы можем задействовать для того, чтобы ее профинансировать. Пока нет, но это у нас в периметре активных задач", - сказал Шадаев 7 ноября.

Министр также отметил, что в настоящее время серьезным ограничением для развития ЦОД является повышение ключевой ставки.

"Ключевая ставка, конечно, серьезное для нас сейчас такое ограничение. Потому что понятно, что все крупные инфраструктурные объекты в основном строятся за счет заемных средств. Конечно, при такой ставке, в общем, это, наверное, можно продолжить строить, но, конечно, это поднимет в целом тарифы на этом рынке. Как бы нам этого не хотелось", - сказал Шадаев.