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Клиенты банка "Санкт-Петербург" столкнулись с проблемами в работе его онлайн-сервисов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Клиенты банка "Санкт-Петербург" стали испытывать сложности при использовании сервисов кредитной организации примерно с 9.30 по московскому времени.

По данным сайта Downdetector, у ряда клиентов не работает сайт и мобильное приложение банка.

"В настоящее время наблюдаются эпизодические отказы в работе коммуникационного оборудования. Ведутся активные работы по восстановлению сервисов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Downdetector банк Санкт-Петербург
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