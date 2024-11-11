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Банк "Санкт-Петербург" объяснил недавний сбой в работе онлайн-сервисов атакой хакеров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в работе онлайн-сервисов банка "Санкт-Петербург" 8-9 ноября произошел из-за отражения хакерской атаки, говорится в сообщении кредитной организации.

"Все операционные системы банка в полной безопасности и работают стабильно. Однако надо отметить, что при отражении подобных атак требуются защитные меры, вызывающие временную недоступность или нестабильную работу дистанционных банковских сервисов, например, интернет-банка, мобильного приложения, сайта, переводов СБП, эквайринга. Отметим главное - все средства клиентов и персональные данные были и остаются максимально защищенными", - сообщил банк.

Атаку удалось отразить "в полном объеме", подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, проблемы при работе с онлайн-сервисами банка "Санкт-Петербург" клиенты начали испытывать 8 ноября примерно с 9:30. По данным сайта Downdetector, у ряда клиентов не работал сайт и мобильное приложение банка.

банк Санкт-Петербург
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