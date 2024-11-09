Лавров заверил главу МИД ЦАР в готовности России содействовать стабилизации в стране

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон заявил о готовности российской стороны содействовать стабилизации обстановки в стране.

"Подтверждена нацеленность Москвы и Банги на углубление политического диалога и тесную координацию в ООН и других коллективных форматах при решении глобальных и региональных проблем на основе фундаментальных принципов международного права и Устава ООН. С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям руководства ЦАР по стабилизации обстановки в стране", - сообщил в субботу сайт МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Темон подписали соглашение между правительством РФ и правительством ЦАР о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Согласно сообщению, в ходе беседы двух министров был обсужден комплекс вопросов развития дружественных российско-центральноафриканских отношений с акцентом на продвижение проектов в сферах разведки и разработки минерального сырья, сельского хозяйства, здравоохранения, подготовки кадров.

Встреча состоялась 9 ноября в Сочи в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.