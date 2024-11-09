Россия выступает за реформу мировых финансовых институтов, учитывающую интересы стран Африки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает за реформу мировых финансовых институтов для того, чтобы они отвечали интересам мирового большинства, включая страны Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не видим альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая отвечала бы запросам и приоритетам государств мирового большинства. Мы твердо убеждены, что голос Африки в условиях формирующегося многополярного мира должен громче звучать на международных экономических, финансовых площадках", - сказала Захарова в ходе дискуссии "Россия - Африка: в борьбе за правду" в рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".

Она назвала Бреттон-Вудские финансовые институты одним из основных проводников неоколониальной политики Запада в Африке.

"Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получает необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка", - добавила Захарова, отметив, что эти ресурсы перенаправляются на поддержку Украины.

По словам официального представителя МИД РФ, важно, чтобы финансово-экономическая система африканского континента обрела "подлинную суверенность" и функционировала без оглядки на американский или европейский капитал.

"Сегодня доля западных стран в главном многостороннем банке развития для Африки - Африканском банке развития, свыше 40%, а большинство крупных африканских банков входят в состав или контролируются западными банковскими группами. Действуют ли они в интересах народа Африки? Вы сами можете об этом сказать лучше, чем об этом скажу я", - сказала она.