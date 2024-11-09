Поиск

Россия выступает за реформу мировых финансовых институтов, учитывающую интересы стран Африки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает за реформу мировых финансовых институтов для того, чтобы они отвечали интересам мирового большинства, включая страны Африки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не видим альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая отвечала бы запросам и приоритетам государств мирового большинства. Мы твердо убеждены, что голос Африки в условиях формирующегося многополярного мира должен громче звучать на международных экономических, финансовых площадках", - сказала Захарова в ходе дискуссии "Россия - Африка: в борьбе за правду" в рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".

Она назвала Бреттон-Вудские финансовые институты одним из основных проводников неоколониальной политики Запада в Африке.

"Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получает необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка", - добавила Захарова, отметив, что эти ресурсы перенаправляются на поддержку Украины.

По словам официального представителя МИД РФ, важно, чтобы финансово-экономическая система африканского континента обрела "подлинную суверенность" и функционировала без оглядки на американский или европейский капитал.

"Сегодня доля западных стран в главном многостороннем банке развития для Африки - Африканском банке развития, свыше 40%, а большинство крупных африканских банков входят в состав или контролируются западными банковскими группами. Действуют ли они в интересах народа Африки? Вы сами можете об этом сказать лучше, чем об этом скажу я", - сказала она.

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном жилом доме

Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске

Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске

Москва готова выслушать предложения Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Над семью регионами РФ уничтожено за ночь 50 беспилотников ВСУ

Число сбитых над Брянской областью БПЛА увеличилось до 15

Над Брянской областью сбито семь дронов ВСУ

Что произошло за день: пятница, 8 ноября

Арестован гендиректор "Главного управления специального строительства" Минобороны

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });