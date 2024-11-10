Отражена атака трех БПЛА на Ростовскую область

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о предотвращении атаки трех БПЛА самолетного типа по Каменску-Шахтинску в ночь на воскресенье.

"Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолетного типа обезврежены", - написал глава региона в своем телеграм-канале, добавив, что информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении атаки трех беспилотников в ночь на воскресенье.