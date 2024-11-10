Поиск

Отражена атака трех БПЛА на Ростовскую область

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о предотвращении атаки трех БПЛА самолетного типа по Каменску-Шахтинску в ночь на воскресенье.

"Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолетного типа обезврежены", - написал глава региона в своем телеграм-канале, добавив, что информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении атаки трех беспилотников в ночь на воскресенье.

Юрий Слюсарь Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции подписан президентом РФ

Закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции подписан президентом РФ

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

В результате пожара в пятиэтажке на севере Москвы пострадали семь человек

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном жилом доме

Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске

Три человека пострадали в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске

Москва готова выслушать предложения Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Над семью регионами РФ уничтожено за ночь 50 беспилотников ВСУ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });