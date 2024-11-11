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Землетрясение магнитудой 4,7 на юге Бурятии почувствовали в 20 населенных пунктах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Окинском районе Бурятии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,7, подземный толчок ощутили в 20 бурятских и иркутских населенных пунктах, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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По данным сейсмостанций, подземный толчок магнитудой 4,7 энергетическим классом 12,7 был зарегистрирован в воскресенье в 20:11 по местному времени (15:11 по Москве). Эпицентр находился в горной системе Восточного Саяна в верховьях реки Ока, в 10 км севернее поселка Орлик.

Согласно оперативным данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в 20 населенных пунктах Бурятии и Иркутской области. В бурятском Орлике подземный толчок ощущался силой 5 баллов, в поселках Саяны, Сорок, Балакта - 4 балла. В городе Зима Иркутской области - 3-4 балла, в городах Саянск, Тулун, Черемхово, Усолье-Сибирское, Иркутск - 3 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит и на этом фоне регулярно происходят подземные толчки, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Байкал Амурск Монголия Бурятия
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