Действие механизма "зонтичных" поручительств "Корпорации МСП" могут продлить на 6 лет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Действие механизма "зонтичных" поручительств и независимых гарантий "Корпорации МСП" могут продлить до 2030 года. Соответствующие поправки к закону "О развитии малого и среднего предпринимательства" (251-ФЗ) поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением комиссии.

Сам законопроект предусматривает предоставление "Корпорации МСП" субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение исполнения корпорацией обязательств по поручительствам и независимым гарантиям, предоставленным в 2024-2030 годах для обеспечения исполнения возникших обязательств субъектов МСП.

При этом в пояснительной записке к этому законопроекту оговаривается, что проектом закона о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на эти цели "Корпорации МСП" предполагается выделить 613,1 млн рублей в 2025 году, 5,2 млрд рублей в 2026 году и 4,4 млрд рублей в 2027 году.

Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году. Он предусматривает, что "Корпорация МСП" или региональные гарантийные организации (РГО) выступают поручителями по кредитам, привлеченным в рамках Национальной гарантийной систем (НГС). Причем размер поручительства "Корпорации МСП" по одному кредиту составляет до 1 млрд рублей, а сумма покрытия - до 50%. В свою очередь РГО выдают поручительства на сумму до 25 млн рублей (некоторые - до 100 млн рублей). За услуги РГО нужно заплатить комиссию от 0,5 до 3% годовых.

При этом в "Корпорации МСП" "Интерфаксу" уточнили, что за три квартала текущего года малый бизнес привлек через НГС кредиты на 714 млрд рублей. Из них 338 млрд рублей были предоставлены под "зонтичные" поручительства корпорации.

"Потребность бизнеса в гарантиях и поручительствах возрастает, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Это обусловлено ужесточением требований, которые финансовые организации предъявляют к залогам в условиях повышенных рисков. По итогам трех кварталов текущего года рост числа получателей поддержки (в рамках НГС - ИФ) составил 79%, и оно достигло почти 55,5 тысяч МСП-компаний против 31 тысячи годом ранее".

В то же время число субъектов МСП, воспользовавшихся "зонтичными" поручительствами, выросло почти в три раза - до 30 тысяч компаний с 11 тысяч годом ранее.

"Чаще всего привлеченные с помощью "зонтичных" поручительств финансы малый и средний бизнес направляет на пополнение оборотных средств - свыше 255 млрд рублей, - добавил Исаевич. - Более 72,5 млрд МСП взяли на инвестиционные цели, почти 6,6 млрд направили на развитие предпринимательской деятельности. Еще около 4,6 млрд - на рефинансирование ранее взятых кредитов".

По данным "Корпорации МСП", наибольший прирост объемов кредитования под "зонтичные" поручительства показали сферы образования (рост на 342%, почти до 1 млрд рублей), информации и связи (214%, до 13,5 млрд рублей), экологии (180%, до 1,7 млрд рублей) и научно-техническая деятельность (151%, до 13 млрд рублей).