ЦБ предложил исключать из расчета МПЛ кредиты, выдаваемые при реструктуризации долга заемщика

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает исключать из расчета макропруденциальных лимитов (МПЛ) новые кредиты, выдаваемые банками в рамках реструктуризации долга заемщика, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ по макропруденциальным лимитам.

Некоторые банки реструктурируют кредиты в случае проблем у заемщиков путем выдачи новых кредитов. Часто кредиты выданы заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Наличие жестких МПЛ (например, кредиты наличными с ПДН 80+ ограничены в IV квартале 2024 г. лимитом на уровне 3%) может потенциально затруднять процесс реструктуризации кредитов заемщикам, при этом данные кредиты по сути не являются новыми, отмечает ЦБ.

Регулятор предлагает исключить из расчета МПЛ все кредиты на рефинансирование при одновременном соблюдении следующих условий: банк рефинансирует ранее выданный им же кредит (а не кредит, предоставленный другим банком), рефинансирование не увеличивает долг заемщика, рефинансируемые кредиты были предоставлены заемщику более одного года назад.

В числе других предложений ЦБ по совершенствованию процедуры применения МПЛ - использование комбинированных лимитов одновременно по уровню ПДН заемщика и сроку кредита. Банк России имеет право применять комбинированные лимиты, но пока не использовал такую возможность и устанавливал МПЛ по каждой характеристике независимо (монолимиты). В то же время в ипотечном кредитовании целесообразно сразу использовать комбинированные лимиты (одновременно по ПДН и LTV). Это необходимо для соблюдения однородности ограничиваемых сегментов по величине кредитного риска. В предложенных границах сегментов уровень риска по кредитам сопоставим.