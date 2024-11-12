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РФ сконцентрирована на переговорах по поставкам в Индию газа именно в виде СПГ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия сконцентрирована на переговорах по поставкам в Индию именно сжиженного природного газа (СПГ), сообщил журналистам по итогам заседания межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству ее сопредседатель, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Мы предметно обсуждаем и сконцентрированы на поставках именно сжиженного природного газа", - сказал он.

"У нас для этого есть все возможности, инфраструктура. И коллеги в Индии заинтересованы в развитии у себя этого продукта. Имею в виду (путем создания - ИФ) портовой инфраструктуры и для транспортировки по стране", - добавил Мантуров.

Сейчас в Индии работают семь приемных терминалов общей мощностью 65 млрд куб. м в год (50 млн тонн). Восьмой терминал СПГ на 7 млрд куб. м, как ожидается, будет запущен до конца года.

В долгосрочной перспективе с Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии связаны ожидания роста мирового рынка СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году Нью-Дели увеличит импорт этого вида топлива на 18%.

Денис Мантуров СПГ Индия
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