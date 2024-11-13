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В России откроют центры временного пребывания для детей с родителями

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В России появятся социальные учреждения для совместного пребывания детей и родителей из проблемных семей, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

"Важным шагом для института уполномоченных станет создание новой инфраструктуры - центров пребывания совместного детей и родителей, когда мы не разлучаем их, а помещаем в такие стационары и одновременно работаем и с семьей, и с ребенком", - сказала она.

Сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит Всероссийскую инспекцию.

"Команда проверяет все - от государственных программ, в которых прописаны мероприятия по профилактике социального сиротства, бюджеты, работу органов опеки, государственное задание учреждений, комиссии по делам несовершеннолетних", - сказала омбудсмен.

По итогам инспекции предполагается переформатирование стационарного размещения детей в интернатах на помощь семьям, на выезды к семьям, на работу с семьями на дому и т.д.

Выступая на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье" в Новосибирске, Львова-Белова отметила, что главным критерием для разлучения детей с семьями является жестокое обращение с детьми, но таких случаев в настоящее время всего 2%.

"Все остальные случаи можно отрабатывать без разлучения семьи и ребенка", - заключила она.

Мария Львова-Белова
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